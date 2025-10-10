Из Перми в Крым запустят прямой пассажирский поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс» на период новогодних праздников запустит 12 пассажирских поездов в Крым. На черноморское побережье отправятся пять поездов из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, по одному — из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.
Сайт компании уже начал продажу билетов. Первый поезд № 192Е «Пермь-Симферополь» отправится в путь 18 ноября в 06:32. Время прибытия — 21 ноября в 11:40. Стоимость билета в плацкартном вагоне составит от 7,4 тыс. руб., купейном — от 9,4 тыс. руб.
На ноябрь намечено отправление еще одного поезда из Перми в Крым — 29 ноября. Следующие отправления: 2, 9, 13, 27 и 30 декабря, 6 января. Стоимость билетов в плацкарте вырастет от 9 тыс. до 11 тыс. руб., в купе — до 14 тыс. руб.
В Пермь 13 октября прибудет исторический состав «Поезд Победы». Передвижная выставка простоит на вокзале «Пермь-2» весь день.