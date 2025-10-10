Нелегальное кафе требует демонтировать прокуратура Владивостока

Неизвестно, имеются ли у надзорного ведомства претензии к качеству блюд и санитарным условиям в заведении, но оно должно завершить работу на своём текущем месте под Некрасовским путепроводом, так как это охранная зона тепловых сетей. Никаких строений для потока посетителей в её границах не должно, это угрожает жизни и здоровью граждан.