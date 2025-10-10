Нелегальное кафе требует демонтировать прокуратура Владивостока

Неизвестно, имеются ли у надзорного ведомства претензии к качеству блюд и санитарным условиям в заведении, но оно должно завершить работу на своём текущем месте под Некрасовским путепроводом, так как это охранная зона тепловых сетей. Никаких строений для потока посетителей в её границах не должно, это угрожает жизни и здоровью граждан.
Прокурор Первореченского района Владивостока предъявил иск к собственнику объекта о возложении обязанности по демонтажу некапитального строения. Вероятно, заведение сможет открыться в другом месте, но пока владельцу кафе надо исполнять судебное решение. Здание «чифаньки» уже опечатано судебными приставами.
Ранее многочисленные кафе китайской кухни были демонтированы или просто закрыты на территории Спортивного рынка. Его территория оказалась занята торговыми рядами незаконно. Торговые центры «Союз» и «Гранд», расположенные на рынке, признаны самовольными постройками и тоже пошли под снос, «Кристалл» и «Виктория» ещё стоят, но не эксплуатируются из-за нарушений пожарной безопасности. Рынок принадлежал криминальной империи Александра Ясина — лидера ОПГ «Трифоновские».