Узбекистан увеличит экспорт промтоваров за счет регионов — постановление президента

С целью государственной поддержки промышленных предприятий с 1 января 2026 года по 1 января 2028 года из базы по социальному налогу будет вычитаться сумма среднемесячной заработной платы работников промышленных предприятий, размер которой составит не менее двух МРОТ, включая расходы на проезд и питание работников, в размере до одной БРВ в месяц на каждого работника.