Облвласти: в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 6,8%

Согласно проекту, прожиточный минимум в расчёте на душу населения в 2026 году составит 19 507 рублей. Для трудоспособного населения он запланирован на уровне 21 263 рублей, для пенсионеров — 16 776 рублей, для детей — 18 922 рубля. Вступление проекта в силу запланировано на 1 января 2026 года.