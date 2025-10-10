Лукашенко экспромтом предложил план действий для СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе экспромтном предложил план для Содружества, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер подчеркнул, что экономика является фундаментом. И обратил внимание, что за последние годы в рамках Содружества не единожды предъявлялись требования и звучали просьбы.
— По рынкам газа всегда обращались к России, по вопросам обеспечения продовольственной безопасности — к странам Центральной Азии и Беларуси, — перечислил он.
Лукашенко сказал, что так или иначе звучит вопрос совместной деятельности в экономике в рамках Советского Союза, общего рынка.
— Речь не идет о возвращении порядка, как в Советском Союзе, но общий-то рынок был глобальный, огромный, — указал глава республики.
В связи с этим президент Беларуси предложил отбросить разного рода «непонятные размышления и рассуждения» и заняться вопросами экономики с учетом того, что нужно каждой из стран. Он с уверенностью заметил, что если будет выработана стратегия, то экономическое пространство будет восстановлено. И страны смогут скоординировано действовать на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества.
— Все остальное — за независимыми и суверенными государствами, — заключил белорусский президент.
А еще Лукашенко отреагировал на приезд Пашиняна на саммит СНГ в Душанбе.
И также белорусский лидер оценил возможность восстановления Советского Союза: «Это невозможно сегодня».