Курс доллара еще сильнее снизился перед выходными в Казахстане

На этой неделе курс доллара по отношению к тенге активно снижается — позавчера он подешевел до минимума за последние три недели (540,06 тенге), а сегодня опустился еще ниже.
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 539,06 тенге. За сутки он снизился более чем на 2 тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка — от 536 до 538 тенге, продажа — от 542 до 544 тенге;
- Алматы: покупка — от 537 до 540,1 тенге, продажа — от 540,5 до 544 тенге;
- Шымкент:
Минимума за последние полтора месяца достиг и биржевой курс евро, который снизился более чем на 5 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 623,9 тенге.
Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:
- Астана: покупка — от 622 до 624 тенге, продажа — от 630 до 633 тенге;
- Алматы: покупка — от 619 до 625 тенге, продажа — от 626 до 630 тенге;
- Шымкент: покупка — от 620 до 625 тенге, продажа — от 625 до 635 тенге.