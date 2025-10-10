В Омске самозанятым могут отменить налоговый режим с 2026 года

Совет Федерации предложил досрочно завершить эксперимент с налоговым режимом для самозанятых — это может затронуть интересы более 14 миллионов россиян. Сейчас этим режимом пользуется примерно каждый пятый работающий гражданин страны, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и изначально должен был продлиться до 2028-го. Однако в Совфеде предлагают закончить его уже в 2026 году. В постановлении говорится о необходимости «проанализировать результаты эксперимента» и рассмотреть вопрос о его завершении, чтобы увеличить налоговые поступления.
В правительстве настаивают, что менять условия для самозанятых до 2028 года не планируется. «Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — сообщили в кабмине.
Сейчас самозанятые платят 4% налога при работе с физлицами и 6% — с юрлицами, при годовом лимите дохода до 2,4 млн рублей. Отмена режима приведёт к переходу на УСН или патентную систему, где бухгалтерия сложнее, а ставки выше. Эксперты предупреждают, что это может вернуть часть предпринимателей «в тень».
На форумах самозанятые уже обсуждают возможные последствия. «Буду, как и до введения режима, брать с клиентов оплату наличкой», — пишут пользователи.
Инициатива появилась на фоне роста дефицита бюджета: по итогам семи месяцев он достиг почти 5 трлн рублей. На этом фоне власти ищут новые источники доходов, в том числе за счёт изменений в налоговой системе.