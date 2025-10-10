В Омске самозанятым могут отменить налоговый режим с 2026 года

Эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года и изначально должен был продлиться до 2028-го. Однако в Совфеде предлагают закончить его уже в 2026 году. В постановлении говорится о необходимости «проанализировать результаты эксперимента» и рассмотреть вопрос о его завершении, чтобы увеличить налоговые поступления.