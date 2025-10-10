Производство яиц в Калининградской области снизилось на 3%

Динамика цен на яйца в регионе продолжает оставаться волатильной. После резкого скачка осенью 2023 года, когда стоимость достигла исторического максимума в 147 рублей за десяток, к августу 2025 года цены стабилизировались на уровне 84 рублей. Интересно, что традиционное предпасхальное подорожание в прошлом году практически не наблюдалось, что свидетельствует об изменении потребительских трендов.