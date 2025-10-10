Ричмонд
Производство яиц в Калининградской области снизилось на 3%

В 2024 году калининградские производители выпустили 319,7 миллиона куриных яиц, что на 3% меньше рекордного показателя предыдущего года.

Источник: Янтарный край

Несмотря на это снижение, отрасль демонстрирует устойчивый рост в долгосрочной перспективе — по сравнению с 2015 годом объем производства увеличился на впечатляющие 61%.

Динамика цен на яйца в регионе продолжает оставаться волатильной. После резкого скачка осенью 2023 года, когда стоимость достигла исторического максимума в 147 рублей за десяток, к августу 2025 года цены стабилизировались на уровне 84 рублей. Интересно, что традиционное предпасхальное подорожание в прошлом году практически не наблюдалось, что свидетельствует об изменении потребительских трендов.

Розничные продажи яиц сохраняют положительную динамику. Исключением стал лишь 2020 год, когда пандемийные ограничения привели к снижению спроса. Наибольший рост продаж за последнее десятилетие зафиксирован в 2023 году — на 5,7% больше, чем в предыдущем периоде. Эта статистика подтверждает, что яйца остаются важнейшим продуктом в потребительской корзине калининградцев, несмотря на ценовые колебания.