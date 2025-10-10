Калининградская область усиливает морскую логистику при поддержке федерального центра

Переговоры с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и советником президента Игорем Левитиным подтвердили стратегический статус морской логистики для самого западного региона России.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы увеличения федерального финансирования грузовых перевозок, оптимизации портовых сборов и совершенствования системы электронной очереди на границе. Особое внимание уделено перспективам реконструкции железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске, который может стать важным звеном в укреплении транспортных связей с основной территорией страны.
«Морская логистика для региона и федерального центра — приоритетная задача», — подчеркнул Беспрозванных. Стороны договорились о продолжении совместной работы при координации Морской коллегии правительства РФ, что свидетельствует о системном подходе к решению транспортных вызовов, стоящих перед Калининградской областью.