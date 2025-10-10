В Татарстане за неделю подешевели творог, сметана, молоко и овощи

Также в республике в период с 29 сентября по 6 октября подешевело молоко 2,5−3,2% жирности. Оно стало дешевле на 1,08 рубля, до 87,57 за литр. Помимо этого, из «молочки» в РТ подешевела сметана (-2,98 рубля, до 294,18 за кг).
Еще в республике за неделю стал дешевле чай черный байховый (-8,62 рубля, до 1 146,22 рубля за кг).
Кроме того, в Татарстане за упомянутый период дешевели яблоки (-4,05 рубля, до 117,72 рубля за кг), огурцы (-1,87 рубля, до 99,5 рубля за кг), морковь (-44 копейки, до 32,68 рубля за кг), свекла (-74 копейки, до 31,48 рубля за кг) и лук (-1,14 рубля, до 36,29 рубля за кг).