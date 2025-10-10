В сентябре годовая инфляция в Молдове достигла уровня 6,9% — Нацбюро статистики

При этом цены на продовольственные товары с начала года увеличились на 4,6%, на непродовольственные — на 1,7%, на услуги, оказываемые населению, — на 9,6%.
Средние потребительские цены за год (по сравнению с сентябрем 2024-го) выросли на 6,9%, в том числе на продукты питания — на 6,7%, на непродовольственные — на 2,8%, на услуги, оказываемые населению, — на 12,9%.
В то же время, согласно опубликованным НБС данным, в сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Молдове выросли на 0,12%. Зафиксировано снижение цен на продукты питания, в том числе на фрукты (- 2,59%), овощи (- 2,64%), растительное масло (0,4%). В то же время за указанный период значительно выросла стоимость куриных яиц на 8,8% и молочной продукции на 0,59%.
Что касается непродовольственных товаров, здесь средний рост потребительских цен составил 1,4%.
Также в сентябре отмечается снижение цен на пассажирские перевозки (- 2,35%) и услуги предоставления водоснабжения и канализации (- 0,33%).
Ранее экономист Владимир Головатюк предупредил, что дефляция в размере 0,4%, которая была зафиксирована в августе 2025 года, отражала сезонные факторы, а не улучшение экономики. Эксперт подчеркнул, что замедление инфляции связано в основном с сезонным насыщением рынка продуктами питания, а не с решением фундаментальных экономических проблем.