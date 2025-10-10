В сентябре годовая инфляция в Молдове достигла уровня 6,9% — Нацбюро статистики

В то же время, согласно опубликованным НБС данным, в сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Молдове выросли на 0,12%. Зафиксировано снижение цен на продукты питания, в том числе на фрукты (- 2,59%), овощи (- 2,64%), растительное масло (0,4%). В то же время за указанный период значительно выросла стоимость куриных яиц на 8,8% и молочной продукции на 0,59%.