Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реконструкция улицы Вавилова в Ростове закончится в 2026 году

Об этом информирует пресс-служба мэрии Ростова.

Первоначально планировалось завершить работы в 2025 году.

Задержка связана с обнаружением неучтенных инженерных сетей и судебными разбирательствами по поводу выкупа земельных участков, что повлияло на сроки реализации проекта. Улица Вавилова играет важную роль, соединяя жилой микрорайон Суворовский с остальной частью города.

Проект реконструкции включает в себя строительство четырехполосной автодороги протяженностью 2,5 км от улицы Зрелищной до улицы Особенной, а также возведение трех искусственных сооружений: развязки на пересечении Королева/Вавилова/Особенная и двух путепроводов.