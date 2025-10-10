Реконструкция улицы Вавилова в Ростове закончится в 2026 году

Первоначально планировалось завершить работы в 2025 году.
Задержка связана с обнаружением неучтенных инженерных сетей и судебными разбирательствами по поводу выкупа земельных участков, что повлияло на сроки реализации проекта. Улица Вавилова играет важную роль, соединяя жилой микрорайон Суворовский с остальной частью города.
Проект реконструкции включает в себя строительство четырехполосной автодороги протяженностью 2,5 км от улицы Зрелищной до улицы Особенной, а также возведение трех искусственных сооружений: развязки на пересечении Королева/Вавилова/Особенная и двух путепроводов.