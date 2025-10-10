Ричмонд
Бензин в Крыму можно будет купить еще на 18 автозаправках

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. С 11 октября в Крыму дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, где можно будет приобрести топливо. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«С 11 октября дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики РК», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.

Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.

