Прожиточный минимум волгоградцев вырастет в 2026 году

Размер прожиточного минимума вырастет в Волгоградской области с 2026 года. Соответствующий проект постановления подготовлен в администрации региона.

В частности, с 1 января будущего года прожиточный минимум на душу населения составит 16288 рублей. В 2025 году, напомним, его величина составляет 15250 рублей.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума увеличится до 17754 рубля, тогда как сейчас он равен 16623 рублям.

Для пенсионеров с 2026 года прожиточный минимум вырастет до 14008 рублей (сейчас 13115). Для детей в будущем году он составит 15799 рублей (в настоящее время — 14793 рубля).

Справка. Прожиточный минимум устанавливается в целях разработки и реализации региональных социальных программ и предоставления мер социальной поддержки малоимущим, а также для формирования областного бюджета.