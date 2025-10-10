Деньги вместо земли — по желанию семьи: в Татарстане новая опция для многодетных

Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие на территории муниципалитета не менее пяти лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий — при обеспеченности жильем от 12 до 18 квадратных метров на человека. Подать заявление можно также, если одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается очно.