Деньги вместо земли — по желанию семьи: в Татарстане новая опция для многодетных

В Татарстане планируют предложить многодетным семьям денежную компенсацию взамен на право получить земельный участок. Такая мера должна улучшить жизнь многодетных семей, некоторые из которых давно стоят в очереди на получение бесплатного земельного надела.
Земельная программа действует с 2012 года.
С конца 2012 года в Татарстане реализуется программа предоставления земельных участков многодетным семьям. По данным Министерства земельных и имущественных отношений РТ, за это время более 72 тыс. семей подали заявки на получение земли.
Право на участок имеют семьи с тремя и более детьми, проживающие на территории муниципалитета не менее пяти лет и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий — при обеспеченности жильем от 12 до 18 квадратных метров на человека. Подать заявление можно также, если одному из детей не исполнилось 23 лет и он обучается очно.
На август 2025 года участки получили свыше 53 тыс. семей, что составляет около 74% от всех подавших заявки.
«В крупных городах сложнее предоставлять участки».
В 17 районах республики земельные участки предоставлены практически всем заявившимся. В 21 районе обеспечение землей составляет 90−99%, а в пяти — менее 90%. Об этом сказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.
Наиболее сложная ситуация сохраняется в Казани и Набережных Челнах, где ограниченный земельный фонд и большое количество семей не позволяют удовлетворить все заявки.
«Мы видим, что в крупных городах с большим количеством многодетных семей сложнее предоставлять земельные участки», — подчеркнула Валеева.
Деньги вместо земли — по желанию семьи.
В конце сентября Госсовет Татарстана принял законопроект, который закрепляет право многодетных семей, проживающих в Казани и Набережных Челнах, получать денежную компенсацию вместо земельного участка.
Сейчас проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. Предполагается, что новая норма станет дополнительной мерой поддержки, реализуемой на уровне республики.
«Каждая семья должна сама решать, и делается это исключительно по их согласию», — заявила Валеева, подчеркнув, что переход к денежной компенсации возможен только по желанию семьи.
Таким образом, новая мера не отменяет действующую программу, а расширяет возможности выбора — получить участок или выплату.
«Не все готовы использовать участки по назначению».
Инициативу также поддержал член Общественной палаты РТ, настоятель кафедрального собора Казанско-Вятской епархии РПСЦ Роман Донцов.
«Это хорошая инициатива, потому что многие семьи вынуждены ожидать много времени. И не все готовы ждать по разным причинам. Кроме того, не все готовы использовать участки по назначению», — отметил Донцов.
По его словам, значительная часть семей, получивших участки, впоследствии их продают.
«Инициатива своевременна, потому что у человека появляется выбор: может либо ждать, либо получить выплату, если не готов к этому», — добавил Донцов.
Размер компенсации пока не утвержден, однако, как подчеркнул эксперт, участие в программе будет добровольным: «Если сумма не устроит семью, она может отказаться от этой альтернативы».