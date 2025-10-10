Ричмонд
Доллар дешевеет четвертый день подряд на торгах в Беларуси

Доллар четыре дня падает в цене в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси доллар дешевеет на торгах четвертый день подряд. Подробнее о курсовых изменениях сообщили на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Так, по итогам торгов в пятницу, 10 октября, курс доллара стал ниже на 0,23%. В средневзвешенном выражении курс 1 доллара снизился до 2,9959 белорусского рубля. В сравнении с пятничными торгами он потерял 0,0068 рубля.

Также стали ниже курсы евро и китайского юаня, а вот курс российского рубля, наоборот, стал выше.

В частности, курс евро на торгах стал легче на 0,01%. В среднем на бирже за 1 евро стали предлагать 3,4954 рубля, что на 0,0026 рубля меньше, чем за день до этого.

Китайская нацвалюта потеряла в весе 0,06%. Среднее предложение по 10 юаням достигло 4,2006 рубля или на 0,0024 рубля меньше, чем в пятницу, 9 октября.

Таким образом, больше всего по итогам торгов в пятницу просел именно курс доллара.

Российская валюта, как мы писали выше, наоборот укрепилась в валютной корзине. На торгах российский рубль потяжелел на 0,01%, за 100 рублей РФ стали предлагать биржевики 3,6872 белорусского рубля или на 0,0007 белрубля больше.

