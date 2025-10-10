Петербург утвердил новые правила застройки города с ограничениями по высоте

В Петербурге внесены последние изменения в правила землепользования и застройки. Новая редакция документа определяет параметры будущего развития города, включая ограничения по высоте зданий и появление новых специальных зон. Об этом сообщает 78.ru.
В обновленных правилах землепользования и застройки Петербурга зафиксированы окончательные высотные лимиты для ключевых проектов. Так, рядом с «Лахта Центром» запрещено возводить здания ниже 300 метров, а высота сооружения в виде «паруса» будущего яхт-клуба на морском фасаде ограничена 85 метрами. Для туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской введена новая категория — «общественно-деловая зона круглогодичных морских курортов». Здесь установлено ограничение по высоте до 100 метров, чтобы не нарушать вид на Кронштадт и Кронштадтский собор.
В правилах появились и новые типы зон — например, «зоны тематических парков», куда вошел участок в Юнтолово, предназначенный под вторую площадку ленинградского зоопарка. Кроме того, переработана структура общественных и рекреационных территорий: в ряде деловых зон теперь запрещено строительство жилья и апартаментов, чтобы сохранить баланс между рабочими и жилыми пространствами.