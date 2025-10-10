Euractiv: в ЕС считают провальной идею передачи Киеву активов РФ

Страны Европейского союза рискуют не прийти к консенсусу по предложению направить Украине €175 млрд, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.
Основным препятствием на пути к соглашению может стать позиция Бельгии, где находится подавляющая часть этих средств — около €170 млрд. Хотя Германия, Франция и ряд других государств поддерживают инициативу так называемого «репарационного кредита», Брюссель проявляет осторожность.
По словам одного из дипломатов, для преодоления возражений Бельгии потребуется «значительная юридическая и техническая работа».
Премьер-министр страны Барт де Вевер выдвинул три условия: исключить любые меры, которые могут быть восприняты как прямая конфискация активов, обеспечить справедливое распределение рисков между странами Евросоюза, а также получить гарантии немедленного возврата средств в случае, если депозитарию Euroclear будет обязан вернуть активы РФ.
Идею кредита в сентябре озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц, предложив направить €140 млрд на вооружение Украины с условием, что Киев вернёт деньги только после получения «репараций от России». Подобную позицию ранее высказывала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Брюссель опасается, что любая форма изъятия российских активов создаст опасный правовой прецедент для всей Европы. Москва, в свою очередь, неоднократно называла подобные действия воровством. По данным Минфина РФ, в 2022 году общий объём замороженных за рубежом российских активов составил около $300 млрд.
Ранее сообщалось, что европейские страны усилили давление на Бельгию для использования замороженных российских активов.