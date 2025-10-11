Глава АО «Термоэлектрика»: оснований для повышения тарифов на отопление нет

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Тарифы на отопление в Молдове в этом году повышаться не будут из-за отсутствия оснований для этого. Об этом заявил директор АО «Термоэлектрика» Юрие Разлован.
«На данный момент, учитывая данные, озвученные АО “Energocom”, нет оснований для повышения тарифа в ближайший период», — сказал Разлован.
По его словам, теоретически могут возникнуть предпосылки даже для снижения тарифа в случае снижения цены на газ для потребителей.
«Подешевеет ли отопление — покажет время… Теоретически могут быть предпосылки для снижения тарифа. Сейчас я не могу сказать этого точно, поскольку это не наша работа, расчетами должны заниматься коллеги из НАРЭ. Но если цена на газ снизится, тариф на теплоэнергию тоже может снизиться», — отметил Разлован.
Ранее основной поставщик газа для потребителей в Молдове компания «Энергоком» раскрыла информацию о том, по какой цене закупала запасы газа для наступающего отопительного сезона. По информации «Энергокома», рассчитанная из предложений на проведенных аукционах и котировок TTFFM средняя закупочная цена на 2025−2026 газовый год прогнозируется на уровне около 410 евро за тысячу кубометров, или около 38,5 евро за МВт*ч.
При этом поставщик заверил, что по состоянию на середину сентября компанией закуплено более 90% объема газа, необходимого для нового отопительного сезона на правом берегу Днестра. Речь идет о 700 миллионах кубических метров газа, или 7,45 миллиона МВт*ч, что соответствует прогнозируемому потреблению в течение наступающего «газового года», который начинается первого октября 2025-го и заканчивается 30 сентября 2026 года.
Напомним, АО «Энергоком» с 1 сентября стало основным поставщиком газа для потребителей правобережной части Молдовы. Как уточнили в компании, существующие договоры потребителей с АО «Молдовагаз» остаются в силе и перенимаются новым поставщиком без необходимости их перезаключения. При этом АО «Молдовагаз» будет отвечать за снабжение природным газом Приднестровья до 31 марта 2026 года.