КНР вводит ответные портовые сборы для судов США

Размер сбора составит 400 юаней (около 56 долларов США) за тонну. С одного и того же судна пошлина будет взиматься не более чем за пять заходов в год. При этом ставка будет ежегодно повышаться и к 2028 году достигнет 1120 юаней (примерно 157 долларов) за тонну.