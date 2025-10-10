Ричмонд
КНР вводит ответные портовые сборы для судов США

Решение вступает в силу с 14 октября.

Источник: Аргументы и факты

Китай ввёл ответные портовые сборы «око за око» для американских судов, пришвартовывающихся в китайских портах.

Это решение стало зеркальной реакцией на планы администрации США ввести аналогичные пошлины на китайские суда и стало частью расширяющегося пакета контрмер накануне предстоящих торговых переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, пишет ABC News.

С 14 октября суда, принадлежащие компаниям или частным лицам, построенные в США или ходящие под американским флагом, будут облагаться специальной пошлиной при заходе в китайские порты.

Размер сбора составит 400 юаней (около 56 долларов США) за тонну. С одного и того же судна пошлина будет взиматься не более чем за пять заходов в год. При этом ставка будет ежегодно повышаться и к 2028 году достигнет 1120 юаней (примерно 157 долларов) за тонну.

Мера вступает в силу одновременно с введением США аналогичных портовых сборов для китайских судов и является, по словам китайского ведомства, «контрмерой» в ответ на «неправомерные действия» Вашингтона.

Министерство транспорта Китая резко раскритиковало американские сборы, назвав их дискриминационными и предупредив, что они «нанесут серьёзный ущерб законным интересам китайской судоходной отрасли» и «существенно подорвут международный экономический и торговый порядок».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная на саммите АТЭС встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, скорее всего, «теперь не имеет смысла».

