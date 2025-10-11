Правительство добавит 10 млрд руб. на развитие регионов

Решение принято после успешного завершения первого цикла ИПР в 2020—2024 годах, в ходе которого регионы полностью освоили выделенные 50 миллиардов рублей и перевыполнили ключевые показатели. При плановом объеме инвестиций в 89,8 миллиарда рублей фактические вложения достигли 138,3 миллиарда.
Лидером по привлечению частных инвестиций стала Псковская область, где этот показатель составил 35,4 миллиарда рублей. В пятерку регионов с наилучшими результатами также вошли Курганская область, Алтайский край, Чувашия и Марий Эл. Программа способствовала созданию более 20,5 тысячи рабочих мест вместо запланированных 16,6 тысячи.
Как отметил директор департамента региональной политики Минэкономразвития Дмитрий Косткин, главное преимущество ИПР заключается в том, что это «живые деньги», которые можно направлять напрямую в экономику — на инфраструктуру, поддержку предприятий и развитие институтов.
В регионах сложились успешные примеры взаимодействия федеральных и местных инициатив. Так, в Курганской области благодаря нацпроекту по поддержке малого и среднего бизнеса появились три индустриальных парка, а в Чувашии средства ИПР использованы для строительства инженерных сетей особой экономической зоны. В Адыгее программа помогла улучшить транспортную доступность курорта Лаго-Наки и подготовить инфраструктуру для новых туристических объектов.
По словам директора Центра региональной политики ЦСР Никиты Иванова, опыт первого цикла показал, что ИПР стали эффективным инструментом развития, позволив регионам поддерживать отрасли специализации и создавать индустриальные площадки. В новом шестилетнем цикле, рассчитанном на 2025−2030 годы, 98% финансирования планируется направить на экономику, где отдача оказалась наибольшей.
Всего в программу второго этапа вошло 11 регионов: республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край, Курганская, Псковская области и новая участница — Республика Хакасия.
На новый цикл выделено 60 миллиардов рублей. Ожидается, что за шесть лет ИПР позволят привлечь 320 миллиардов рублей частных инвестиций, создать 18 тысяч рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 35 миллиардов рублей.