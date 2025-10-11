Правительство добавит 10 млрд руб. на развитие регионов

В регионах сложились успешные примеры взаимодействия федеральных и местных инициатив. Так, в Курганской области благодаря нацпроекту по поддержке малого и среднего бизнеса появились три индустриальных парка, а в Чувашии средства ИПР использованы для строительства инженерных сетей особой экономической зоны. В Адыгее программа помогла улучшить транспортную доступность курорта Лаго-Наки и подготовить инфраструктуру для новых туристических объектов.