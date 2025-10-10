Ричмонд
Ключевую ставку могут снова снизить: экономист перечислил причины

Экономист Балынин: ЦБ может снизить ставку на ближайшем заседании.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая ставка в октябре продолжит снижаться, считает экономист Игорь Балынин. В беседе с aif.ru он выразил уверенность, что Банк России не станет ее повышать. По словам специалиста, регулятор уже трижды снижал ставку, доведя ее с 21% до 17%. Это подтверждает курс на смягчение денежно-кредитной политики.

Балынин отметил, что Банк России действует осторожно. Быстрого снижения ставки до уровня ниже 10% ждать не стоит. На заседании 24 октября 2025 года ставка может снизиться до 15,5%, хотя возможны варианты: сохранение текущего уровня или снижение на 1−2 процентных пункта.

Наиболее вероятным эксперт считает снижение до 15,5%, а сохранение ставки без изменений — наименее вероятным сценарием. По прогнозу Балынина, в 2026 году ставка продолжит постепенно снижаться и к концу года может составить 10−11%. Однако шаги больше 2% в этом году маловероятны. Если 24 октября ставка останется неизменной, то в декабре ее вряд ли снизят ниже 15%. Повышение ставки в 2025 и 2026 годах эксперт исключает, так как Банк России придерживается стратегии смягчения политики.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что возможности для снижения ключевой ставки сохраняются.

