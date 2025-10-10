Ключевую ставку могут снова снизить: экономист перечислил причины

Наиболее вероятным эксперт считает снижение до 15,5%, а сохранение ставки без изменений — наименее вероятным сценарием. По прогнозу Балынина, в 2026 году ставка продолжит постепенно снижаться и к концу года может составить 10−11%. Однако шаги больше 2% в этом году маловероятны. Если 24 октября ставка останется неизменной, то в декабре ее вряд ли снизят ниже 15%. Повышение ставки в 2025 и 2026 годах эксперт исключает, так как Банк России придерживается стратегии смягчения политики.