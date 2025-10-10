Правительство России ввело санкционные ограничения в отношении Renault

Россия ввела санкции в отношении французского концерна Renault. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале опубликования правовых актов. Согласно документу, концерн внесён в перечень юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых введены ограничения.
Это означает, что любые сделки с Renault, в том числе внешнеторговые, запрещаются как для федеральных, региональных и муниципальных российских структур, так и для физических и юридических лиц.
Напомним, в 2022 году французский концерн принял решение уйти с российского рынка, причем глава Renault Жан-Доминик Сенар назвал это решение тяжелым.
Российские активы Renault перешли в государственную собственность.