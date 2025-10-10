Ричмонд
Правительство России ввело санкционные ограничения в отношении Renault

Российским структурам, юридическим и физическим лицам запрещено совершать сделки с Renault.

Источник: Комсомольская правда

Россия ввела санкции в отношении французского концерна Renault. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале опубликования правовых актов. Согласно документу, концерн внесён в перечень юрлиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых введены ограничения.

Это означает, что любые сделки с Renault, в том числе внешнеторговые, запрещаются как для федеральных, региональных и муниципальных российских структур, так и для физических и юридических лиц.

Напомним, в 2022 году французский концерн принял решение уйти с российского рынка, причем глава Renault Жан-Доминик Сенар назвал это решение тяжелым.

Российские активы Renault перешли в государственную собственность.

После того, как в СМИ появились сообщения, что автоконцерн Renault собирается производить БПЛА на Украине, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от любой продукции, имеющей французское происхождение.

