Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 11 октября

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 11 октября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 11 октября, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не были изменены после установленного пятничного курса.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 11 октября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6870 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 10 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в субботу, 11 октября.

Еще власти Литвы вводят новшество для автобусов из Беларуси.