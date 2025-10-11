Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 11 октября

Национальным банком определены валютные курсы на 11 октября, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не были изменены после установленного пятничного курса.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 11 октября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4907 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6870 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 10 октября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в субботу, 11 октября.
