Мировая напряженность сказалась на стоимости биткойна: как упал курс

По версии Bloomberg, рынок отрицательно отреагировал на последнее заявление президента США Дональда Трампа о планах Китая. Хозяин Белого дома счел неактуальной личную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Он назвал Китай монополистом на рынке. В связи с этим акции резко подешевели. Упала в цене также и нефть. Подешевел и доллар. Его значение к рублю упало на почти 2 пункта. Сейчас стоимость доллара составляет 81,2 российского рубля.