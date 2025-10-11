Ричмонд
Мировая напряженность сказалась на стоимости биткойна: как упал курс

Стоимость биткойна достигла 105 тысяч долларов и стала наименьшей за три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость биткойна за сутки упала более чем на 5%. Курс достиг 105 тысяч долларов. Это значение стало наименьшим за последние три месяца, свидетельствуют данные Binance.

Такая стоимость наблюдалась в конце июня 2025 года. Позднее курс биткойна постепенно укреплялся.

По версии Bloomberg, рынок отрицательно отреагировал на последнее заявление президента США Дональда Трампа о планах Китая. Хозяин Белого дома счел неактуальной личную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Он назвал Китай монополистом на рынке. В связи с этим акции резко подешевели. Упала в цене также и нефть. Подешевел и доллар. Его значение к рублю упало на почти 2 пункта. Сейчас стоимость доллара составляет 81,2 российского рубля.

