Трамп своими словами о Китае и пошлинах обвалил рынки США и криптовалюты

Биткоин за сутки подешевел почти на 8% после заявления президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин на китайский импорт. Курс криптовалюты снизился примерно на 6 тысяч долларов. Одновременно с этим просели и акции крупнейших технологических компаний. Об этом следует из данных мировых бирж.

Акции мировых компаний падают.

«Биткоин подешевел до 111 615 долларов. За сутки криптовалюта упала на 7,99%. Согласно биржевой статистике, акции Amazon (AMZN) за сутки упали на 4,99%, NVIDIA Corporation — на 4,89%, Microsoft Corporation (MSFT) — на 2,19%, Alphabet (GOOGL) — на 1,95%.», — приводит MarketTwits.

Причиной резкого падения криптовалюты и акций стало новое заявление Дональда Трампа в его соцсети Truth Social. Он сообщил, что Вашингтон собирается ввести 100%-ные пошлины на товары из Китая в ответ на «агрессивную» торговую политику Пекина.

Ранее Трамп заявлял, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран. Он подчеркнул, что пошлины положительно влияют на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии. Тем не менее, европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.

