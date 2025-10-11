Трамп своими словами о Китае и пошлинах обвалил рынки США и криптовалюты

Ранее Трамп заявлял, что только США могут вводить тарифные ограничения против других стран. Он подчеркнул, что пошлины положительно влияют на американскую экономику. Также он призывал Евросоюз последовать примеру США и ввести повышенные пошлины на товары из Китая и Индии. Тем не менее, европейские власти отказались от этих мер из-за опасений за собственную экономику.