Bloomberg: обвал рынка криптовалюты из-за Трампа стал крупнейшим с апреля

Причиной обвала стал анонс новых торговых ограничений. Президент США объявил, что с 1 ноября или даже раньше для всех товаров из КНР будет введена 100-процентная пошлина сверх действующих ставок. «Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось», — отмечает агентство Bloomberg.