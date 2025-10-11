Bloomberg: обвал рынка криптовалюты из-за Трампа стал крупнейшим с апреля

Трамп снова начал угрожать пошлинами.
Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с начала апреля после заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести дополнительные пошлины против Китая. Как сообщает агентство Bloomberg, 10 октября биткоин и другие цифровые активы резко подешевели — сразу после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social.
Причиной обвала стал анонс новых торговых ограничений. Президент США объявил, что с 1 ноября или даже раньше для всех товаров из КНР будет введена 100-процентная пошлина сверх действующих ставок. «Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось», — отмечает агентство Bloomberg.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп после обвала экономики США резко переобулся, приостановив пошлины.
По данным Bloomberg, в течение часа после публикации заявления было ликвидировано более 6 миллиардов долларов на криптовалютных позициях. Эксперты объясняют это резкой реакцией трейдеров на геополитическую неопределенность и возможные последствия для мировой экономики и технологического сектора. В отчете агентства уточняется, что падение биткоина повлекло за собой снижение стоимости большинства ведущих альткоинов, а общая капитализация рынка криптоактивов уменьшилась на десятки миллиардов долларов за считанные минуты.
Трамп не впервые использует внешнеторговые инструменты для давления на Китай, однако столь резкие заявления и их моментальное влияние на глобальные финансовые рынки эксперты объясняют высоким уровнем неопределенности вокруг будущих американо-китайских отношений. Представители торговых площадок и аналитики предупреждают, что ситуация на рынке может оставаться нестабильной до появления разъяснений со стороны Белого дома и властей КНР.