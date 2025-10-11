Птицефабрика в Хабаровске внедрила в производство искусственный интеллект

В Хабаровском крае продолжается модернизация агропромышленного комплекса, сельхозпредприятия всё активнее внедряют в производство новые технологии, включая искусственный интеллект. Компьютерные системы позволяют автоматизировать переработку, сортировку, контроль за системами климата и управление беспилотниками, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Минсельхоз края поддерживает это направление, предоставляя субсидии на новое оборудование, в том числе оформляя лизинг.
Технология искусственного интеллекта значительно облегчает работу, устраняя влияние человеческого фактора. В некоторых отраслях она даже помогает решить проблему дефицита кадров.
— В 2024 году на Восточном экономическом форуме мы заключили соглашение о разработке и внедрении искусственного интеллекта на нашем предприятии с одним из крупных разработчиков. ИИ автоматизирует процессы и снижает вероятность ошибок, что способствует увеличению производственных показателей. В настоящее время к системе ИИ подключен один цех — тот, где мы получаем яйца. Мы можем контролировать климат в птичнике, потребление корма и воды, задавая необходимые параметры, например, кормление птицы пять раз в день. Также ИИ управляет температурой и освещением, рассказал директор по развитию АО «Племенной птицеводческий завод 'Хабаровский'» Антон Трифонов. — В дальнейшем планируется автоматизация всего завода.
Напомним, учёные из Тихоокеанского государственного университета разработали нейросеть, которая поможет прогнозировать урожай сельскохозяйственных культур с точностью до 85%. Это поможет агрономам и фермерам более эффективно вести сельскохозяйственную деятельность, оптимизировать использование ресурсов и уменьшить риски, связанные с изменением климатических условий.