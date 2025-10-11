Пермский МБУ «Полигон» сменит руководителя

МБУ «Полигон» в Перми, которое управляет крупнейшей свалкой «Софроны» под деревней Жебреи, возглавит Степан Микаберидзе. Ранее он руководил АО «Пермский региональный оператор ТКО». Об этом сообщает газета «Звезда».
Сейчас учреждение возглавляет Ян Лобанов, который занял эту должность в январе 2025 года. До него организацией около 10 лет руководил Василий Быков.
Учреждение занимается уборкой мусора и снега на улицах Перми, обслуживает ливневую канализацию и утилизирует отходы. Владельцем организации является мэрия Перми. Основными заказчиками выступают муниципальные службы благоустройства и дорожного хозяйства.