Вильфанд назвал сроки замены летней резины на зимнюю

Несмотря на то, что в столице в ближайшее время не прогнозируется выпадение снега, температура воздуха в первой половине дня будет держаться на уровне около +5 градусов Цельсия. Вильфанд пояснил, что при этой температуре и ниже эластичные свойства летних шин ухудшаются, что приводит к увеличению тормозного пути.