The Times: страны Запада обсудят кражу активов РФ на сессии МВФ

Параллельно в Евросоюзе продолжается обсуждение схемы так называемого репарационного кредита Украине, которая предполагает изъятие порядка €185 млрд из €210 млрд российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября консенсус достигнут не был. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер занял категорическую позицию против планов конфискации без гарантий распределения финансовых рисков между всеми странами сообщества.