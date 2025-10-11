Россия ввела ограничения в отношении французского автогиганта Renault

Россия ввела ограничения в отношении французского автомобильного концерна Renault. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Дополнить перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры, пунктом 75 следующего содержания: “75. RENAULT SAS/PEHO САС (Франция)”, — сказано в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.
Такая мера введена в отношении французского автомобильного гиганта на фоне сообщений о том, что Renault имеет намерение открыть на Украине производство беспилотных летательных аппаратов.
Это означает, что любые сделки с Renault, в том числе внешнеторговые, запрещаются как для федеральных, региональных и муниципальных российских структур, так и для физических и юридических лиц.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от любой продукции, имеющей французское происхождение. Об этом он сказал на фоне сообщений о намерении автоконцерна Renault организовать производство беспилотников на Украине.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы французского автомобильного концерна Renault выпускать беспилотники на Украине. По ее словам, такие намерения компании связаны с потерей позиций на авторынке.
Сообщалось, что автоконцерн собирается наладить производство дронов вместе с одной из украинских оборонных компаний, чьи «производственные линии будут находиться в нескольких сотнях километров» от территории проведения спецоперации.
Напомним, в 2022 году французский концерн принял решение уйти с российского рынка, причем глава Renault Жан-Доминик Сенар назвал это решение тяжелым.
Российские активы Renault перешли в государственную собственность.
Тем временем западный бизнес отказывается от планов выхода из России. Такие компании, как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остаются в стране, несмотря на то, что ранее заявляли о намерении уйти с российского рынка. Почему так происходит, читайте здесь на KP.RU.
Как ушедшие из России иностранные автобренды хотят вернуться и почему без последствий их бегство не останется, читайте здесь на KP.RU. Сообщается, что самый высокий шанс на возвращение в РФ у японских и корейских автобрендов.