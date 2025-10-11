Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в ноябре

Говырин уточнил, что перерасчет для летных экипажей и работников угольной промышленности проводится ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре. Размер доплаты зависит от вредности условий труда и продолжительности стажа. Для мужчин минимальный спецстаж составляет 25 лет, для женщин — 20. За каждый дополнительный год начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75−85% прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты этим категориям вырастут на 2−5% благодаря инфляционному коэффициенту 1,076. Средняя прибавка составит от 1,5 до 3 тысяч рублей.