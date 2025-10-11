Хабаровские предприниматели смогут продавать свои товары в Москве

У предпринимателей Хабаровского края появилась новая возможность заявить о себе на всю страну. По инициативе губернатора Дмитрия Демешина в Москве и Хабаровске открылись брендовые магазины «Сделано в Хабаровском крае», где представлены товары местных производителей — от сувениров и одежды до косметики и печатной продукции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Мы не только говорим о мерах помощи бизнесу, но и создаем условия для его развития. Грамотное продвижение товаров под брендом “Сделано в Хабаровском крае” будет направлять покупателя к правильному выбору качественного продукта», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Инициатива губернатора помогает обеим сторонам. По словам мэра, покупатели приобретают качественные товары, произведенные в крае, а предприниматели получают возможность расширить рынок сбыта своей продукции.
Принять участие в проекте могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие на территории Хабаровского края не менее шести месяцев. Заявку на размещение продукции в московском магазине можно подать на сайте проекта в разделе «Магазины».
Компании, получившие право использовать логотип «Сделано в Хабаровском крае», могут размещать его на своих товарах, ценниках, сувенирной продукции и вывесках, а также использовать в рекламе.
Кроме того, участие в проекте открывает бизнесу доступ к выставкам регионального и федерального уровня и позволяет получить льготный микрозайм по ставке 7,2% годовых в Фонде поддержки предпринимательства Хабаровского края.