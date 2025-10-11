Хабаровские предприниматели смогут продавать свои товары в Москве

У предпринимателей Хабаровского края появилась новая возможность заявить о себе на всю страну. По инициативе губернатора Дмитрия Демешина в Москве и Хабаровске открылись брендовые магазины «Сделано в Хабаровском крае», где представлены товары местных производителей — от сувениров и одежды до косметики и печатной продукции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.