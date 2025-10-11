В Ташкенте строится пятизвездочный отель с участием азербайджанской компании — подробности

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации министерства, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Хуррам Тешабаев провел встречу с руководителем азербайджанской компании «PASHA Real Estate» Эльчином Гадимовым.
«В ходе встречи обсужден ход реализации проекта строительства пятизвёздочного отеля и жилого комплекса под брендом “Ritz-Carlton” в Ташкенте общей стоимостью 200 млн долларов США», — говорится в сообщении.
По данным МИПТ, генеральный план объекта разработан совместно с британской компанией Benoy. В настоящее время активно ведутся строительные работы — до конца года планируется завершить этап возведения подземных конструкций и приступить к строительству надземной части.
По итогам встречи стороны договорились принять все необходимые меры для своевременного и качественного завершения проекта, а также выразили готовность углублять инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном и реализовывать новые совместные инициативы.