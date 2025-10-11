Зарплаты в России впервые превысили 200 тысяч в трех отраслях

В Российской Федерации зафиксированы три сектора экономики, где среднемесячная заработная плата превышает отметку в 200 тысяч рублей. К ним относятся финансовая и страховая деятельность, производство табачных изделий, а также добыча нефти и природного газа. Данные приводит Росстат.