Омичам назвали адреса 37 аварийных домов, подлежащих расселению

В Омской мэрии назвали адреса 37 аварийных домов, которые должны быть расселены на основании судебных решений. По данным, подготовленным для городского Совета, эти дома обязаны быть освобождены в ближайшее время.
В письме городской администрации в комитет горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка указано, что суды обязали мэрию принять меры для незамедлительного переселения жителей из этих домов, сообщает РБК Омск. В общей сложности в «судебных» домах должно быть расселено 1 514 квартир и комнат, из которых 907 уже были освобождены. В некоторых домах процесс переселения завершён почти полностью, в то время как в других он ещё не начался.
Список домов, подлежащих расселению:
- ул. Комсомольский городок, ЗА (нужно расселить 145 жилых помещений, расселено — 144);
- ул. 50 лет Профсоюзов, 81 (нужно расселить 146 жилых помещений, расселено — 140);
- ул. 50 лет Профсоюзов, 85 (нужно расселить 153 жилых помещения, расселено — 146);
- ул. Авиагородок, 24 (нужно расселить 20 жилых помещений, расселено — 19);
- ул. 4-я Транспортная, 50 (нужно расселить 142 жилых помещения, расселено — 55);
- ул. Магистральная, 47А (нужно расселить 159 жилых помещений, расселено — 117);
- ул. 3-й Разъезд, 29 (нужно расселить 52 жилых помещения, расселено — 49);
- пос. Волжский, 5 (нужно расселить 17 жилых помещений, расселено — 12);
- ул. Гризодубовой, 33 (нужно расселить 23 жилых помещения, расселено — одно);
- ул. Энергетиков, 29А (нужно расселить 58 жилых помещений, расселено — 20);
- ул. О. Кошевого, 24 (нужно расселить 11 жилых помещений, расселено — четыре);
- ул. 20 лет РККА, 21 (нужно расселить 49 жилых помещений, расселено — два);
- ул. 1-я Учхозная, 53 (нужно расселить 11 жилых помещений, расселено — одно);
- ул. Новостройка, 25 (нужно расселить 11 жилых помещений, расселенных — нет);
- ул. Хлебная, 23 (нужно расселить 23 жилых помещения, расселено — пять);
- ул. Новосортировочная, 23 (нужно расселить 31 жилое помещение, расселено — 30);
- ул. 27-я Северная, 14 (нужно расселить восемь жилых помещений, расселено — два);
- ул. 2-я Совхозная, 60 А (нужно расселить четыре жилых помещения, расселено — два);
- ул. 2-я Линия, 59 (нужно расселить восемь жилых помещений, расселено — четыре);
- ул. Волго-Донская, 4 (нужно расселить 12 жилых помещений, расселенных — нет);
- мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, 30 (нужно расселить 70 жилых помещений, расселено — 66);
- ул. 7-й Кирпичный завод № 7, 21 (нужно расселить 17 жилых помещений, расселено — 16);
- территория ТПК, 12 (нужно расселить 53 жилых помещения, расселено — 52);
- ул. Менжинского, 20 (нужно расселить 21 жилое помещение, расселенных — нет);
- мкр. «Береговой», ул. Лесокомбинатская, 13 (нужно расселить четыре жилых помещения, расселенных — нет);
- мкр. «Береговой», ул. Иртышская, 38 (нужно расселить четыре жилых помещения, расселенных — нет);
- ст. Комбинатская, З (нужно расселить восемь жилых помещений, расселенных — нет);
- пер. Комбинатский, 14 (нужно расселить 14 жилых помещений, расселенных — нет);
- пер. Комбинатский, 12 (нужно расселить 13 жилых помещений, расселенных — нет);
- ул. Гоголя, 82 (нужно расселить восемь жилых помещений, расселено — три);
- ул. Маршала Жукова, 152 (нужно расселить 64 жилых помещения, расселено — три);
- ул. Молодогвардейская, 27 (нужно расселить 113 жилых помещений, расселенных — нет);
- мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, 64 (нужно расселить четыре жилых помещения, расселенных — нет);
- мкр. «Береговой», ул. Иртышская, 35 (нужно расселить четыре жилых помещения, расселенных — нет);
- ул. 6-я Западная, 5 (нужно расселить 16 жилых помещений, расселено — семь);
- мкр. «Береговой», ул. П. Г. Косенкова, 18 (нужно расселить восемь жилых помещений, расселено — одно);
- пос. Биофабрика, З (нужно расселить десять жилых помещений, расселено — шесть).
Мэрия также сообщила, что в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2025—2026 годах дома в посёлках Биофабрика и Волжский, а также на улице Гризодубовой будут расселены в ближайшие два года.