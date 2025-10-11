Омичам назвали адреса 37 аварийных домов, подлежащих расселению

В письме городской администрации в комитет горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка указано, что суды обязали мэрию принять меры для незамедлительного переселения жителей из этих домов, сообщает РБК Омск. В общей сложности в «судебных» домах должно быть расселено 1 514 квартир и комнат, из которых 907 уже были освобождены. В некоторых домах процесс переселения завершён почти полностью, в то время как в других он ещё не начался.