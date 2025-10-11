Новосибирские аграрии просят продлить режим ЧС из-за неубранного урожая

Большинство хозяйств в районе оказались в таком же положении. Из-за сырой почвы техника вязнет, а до отдалённых полей порой просто невозможно добраться. Чтобы не тратить лишние средства, комбайны часто оставляют прямо на местах — возвращать их на базу дороже.