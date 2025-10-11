Новосибирские аграрии просят продлить режим ЧС из-за неубранного урожая

В Куйбышевском районе Новосибирской области аграрии начали подсчет убытков от затянувшейся уборочной кампании. Именно здесь первым в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Вести Новосибирск.
Чтобы спасти урожай, директор одного из сельхозпредприятий сам сел за руль трактора — техника работала без перерыва, пока позволяла погода. Но дожди сорвали все планы.
По словам Сергея Хританкова, генерального директора ОАО «Альянс», на предприятии неубранными остаются около 35−40% площадей — примерно две тысячи гектаров.
Большинство хозяйств в районе оказались в таком же положении. Из-за сырой почвы техника вязнет, а до отдалённых полей порой просто невозможно добраться. Чтобы не тратить лишние средства, комбайны часто оставляют прямо на местах — возвращать их на базу дороже.
Режим ЧС позволит компенсировать часть потерь. Тем, кто страховал посевы, проще будет получить выплаты. Государство также поддержит фермеров, получивших субсидии в начале года — невыполнение установленных планов не станет основанием для штрафов.
По словам Юрия Остапенко, заместителя главы района и начальника управления сельского хозяйства, у некоторых предприятий недобор урожая достигает 50% от запланированного объема.
Пока режим ЧС действует только в Куйбышевском районе, но похожая ситуация складывается и в Чистоозёрном, Татарском и Венгеровском. Если морозы не наступят в ближайшие дни, местные власти намерены просить региональное правительство ввести чрезвычайное положение и там.