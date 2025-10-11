Ричмонд
Говядина подорожала за неделю в Казахстане

Говядина в Казахстане подорожала еще на 0,4% в первую неделю октября, сообщает Минторговли. Ранее глава ведомства Арман Шаккалиев заявлял, что рост цен на этот продукт внес основной вклад в увеличение стоимости социальных товаров.

Помимо говядины подорожали гречка на 0,7%, сливочное масло и яйца — на 0,3%, молоко и творог — на 0,1%.

При этом восемь социально-значимых товаров подешевели. Снижение цен заметнее всего у лука (на 2,6%), моркови (1,7%), капусты (1%), картофеля (0,8%). Кроме того, немного упала стоимость подсолнечного масла и сахара — по 0,3%, а также муки и риса — по 0,1%.

По ряду позиций цены не менялись. Речь идет о базовых товарах вроде хлеба, макарон, куриного мяса, кефира и соли. В этой связи общий индекс цен на социально значимые продукты не вырос и составил 0%.

Власти обещают держать наценки под контролем и устранять лишних посредников. Параллельно идут ярмарки и акция Berеке Fest. Сети выделяют полки под социальные товары, а производители получают прямой доступ к покупателям. Часть продукции планируют продавать по сниженным ценам.

В Казахстане цены на говядину растут с начала года. По данным Нацбюро, с января по сентябрь она подорожала на 23,6%.

Как поясняли в МСХ, главные причины роста цен связаны с отменой субсидий, увеличением тарифов на электроэнергию, газ и воду, дороговизной ГСМ и ветпрепаратов, а также наценками посредников в цепочке поставок.

Ситуация с ценами на говядину вызвала недовольство среди казахстанцев. Чтобы быстрее реагировать на сигналы о завышенных ценниках и сбоях с поставками, Минторговли запустило горячую линию.