Говядина подорожала за неделю в Казахстане

Помимо говядины подорожали гречка на 0,7%, сливочное масло и яйца — на 0,3%, молоко и творог — на 0,1%.
При этом восемь социально-значимых товаров подешевели. Снижение цен заметнее всего у лука (на 2,6%), моркови (1,7%), капусты (1%), картофеля (0,8%). Кроме того, немного упала стоимость подсолнечного масла и сахара — по 0,3%, а также муки и риса — по 0,1%.
По ряду позиций цены не менялись. Речь идет о базовых товарах вроде хлеба, макарон, куриного мяса, кефира и соли. В этой связи общий индекс цен на социально значимые продукты не вырос и составил 0%.
Власти обещают держать наценки под контролем и устранять лишних посредников. Параллельно идут ярмарки и акция Berеке Fest. Сети выделяют полки под социальные товары, а производители получают прямой доступ к покупателям. Часть продукции планируют продавать по сниженным ценам.
В Казахстане цены на говядину растут с начала года. По данным Нацбюро, с января по сентябрь она подорожала на 23,6%.
Как поясняли в МСХ, главные причины роста цен связаны с отменой субсидий, увеличением тарифов на электроэнергию, газ и воду, дороговизной ГСМ и ветпрепаратов, а также наценками посредников в цепочке поставок.
Ситуация с ценами на говядину вызвала недовольство среди казахстанцев. Чтобы быстрее реагировать на сигналы о завышенных ценниках и сбоях с поставками, Минторговли запустило горячую линию.