Говядина подорожала за неделю в Казахстане

При этом восемь социально-значимых товаров подешевели. Снижение цен заметнее всего у лука (на 2,6%), моркови (1,7%), капусты (1%), картофеля (0,8%). Кроме того, немного упала стоимость подсолнечного масла и сахара — по 0,3%, а также муки и риса — по 0,1%.