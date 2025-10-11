«Будем обеспечены еще и с запасом». В Брестском облисполкоме рассказали об урожае картофеля

В Брестской области в нынешнем году на 30% увеличили площади картофеля. Накопано около 100 тыс. т, урожайность выше прошлого года. Осталось убрать около 20% площадей. «Накопали мы почти 100 тыс. т. Надо быть уверенными на 100%, что картофелем будем обеспечены еще и с запасом. Думаю, возможности для дополнительной реализации у нас будут», — сказал первый зампредседателя облисполкома. Он с сожалением констатировал, что урожай яблок в этом году из-за весенних заморозков меньше прошлогоднего.