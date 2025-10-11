Ричмонд
«Будем обеспечены еще и с запасом». В Брестском облисполкоме рассказали об урожае картофеля

В Брестской области в нынешнем году на 30% увеличили площади картофеля. Накопано около 100 тыс. т, урожайность выше прошлого года. Осталось убрать около 20% площадей.

Источник: РИА "Новости"

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизациях и крупных фермерских хозяйствах Брестской области уже собрали около 100 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

Хозяйства юго-западного региона завершили сев озимых культур.

Подходим к финишу по уборке кукурузы на силос. Думаю, обеспечим полностью животноводство силосом до следующего урожая. Ведем уборку кукурузы на зерно, сахарной свеклы. В оптимальные сроки планируем все эти работы завершить.

перечислил Дмитрий Городецкий

В Брестской области в нынешнем году на 30% увеличили площади картофеля. Накопано около 100 тыс. т, урожайность выше прошлого года. Осталось убрать около 20% площадей. «Накопали мы почти 100 тыс. т. Надо быть уверенными на 100%, что картофелем будем обеспечены еще и с запасом. Думаю, возможности для дополнительной реализации у нас будут», — сказал первый зампредседателя облисполкома. Он с сожалением констатировал, что урожай яблок в этом году из-за весенних заморозков меньше прошлогоднего.

Радует аграриев урожайность сахарной свеклы — более 500 ц/га. Это также больше прошлогоднего результата. Выше и сахаристость. Всего ожидается получить около 1,2 млн т сладких корнеплодов.

«Среди основных работ также идет подъем зяби. Задел делается на следующий год. Поработали хорошо по обеспечению фосфорными удобрениями. Уже более 80% у нас в целом по области. Люди работают слажено. Не скажу, что легко, поскольку некоторые работы наложились. Благодаря тому, что наши люди трудолюбивые, уверен, что все сделаем в оптимальные сроки», — отметил Дмитрий Городецкий.

В Брестской области на хранение намерены заложить 8,6 тыс. т картофеля, 4,2 тыс. т яблок, 3,6 тыс. т капусты белокочанной, 2 тыс. т моркови, 1,5 тыс. т свеклы и 1,8 тыс. т лука. −0-