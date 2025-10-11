В Новосибирске зафиксирован рост цен на сыр и мед

НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. По данным Новосибирскстата, с начала 2025 года в регионе заметно подорожали сыр и мед. Стоимость килограмма сыра в розничной торговле увеличилась более чем на 40 рублей — с 937,68 до 978 рублей.