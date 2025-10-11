Ричмонд
В Новосибирске зафиксирован рост цен на сыр и мед

НОВОСИБИРСК, 11 октября, ФедералПресс. По данным Новосибирскстата, с начала 2025 года в регионе заметно подорожали сыр и мед. Стоимость килограмма сыра в розничной торговле увеличилась более чем на 40 рублей — с 937,68 до 978 рублей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Натуральный мед также показал значительный рост цен, достигнув в среднем 562 рублей за килограмм», — рассказали аналитики.

Одновременно с этим статистики зафиксировали снижение цен на отдельные категории кондитерских изделий. Варенье, джем и повидло подешевели на 3,1%, печенье — на 2,3%, а карамель — на 2,2%.

Отметим, что мониторинг потребительских цен проводится Новосибирскстатом на регулярной основе и отражает общую динамику на продовольственном рынке региона. Изменение стоимости основных продуктов питания влияет на потребительскую корзину жителей области и уровень инфляции.

Также очередной рост цен на бензин зафиксировали в Новосибирской области.