В Новосибирске зафиксирован рост цен на сыр и мед

«Натуральный мед также показал значительный рост цен, достигнув в среднем 562 рублей за килограмм», — рассказали аналитики.
Одновременно с этим статистики зафиксировали снижение цен на отдельные категории кондитерских изделий. Варенье, джем и повидло подешевели на 3,1%, печенье — на 2,3%, а карамель — на 2,2%.
Отметим, что мониторинг потребительских цен проводится Новосибирскстатом на регулярной основе и отражает общую динамику на продовольственном рынке региона. Изменение стоимости основных продуктов питания влияет на потребительскую корзину жителей области и уровень инфляции.
Также очередной рост цен на бензин зафиксировали в Новосибирской области.