На Кубани хотят создать новый орган контроля за стройкой

Инициатива предполагает внесение поправок в краевой Градостроительный кодекс. Ее цель — повысить качество и безопасность строительства, а также обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств. В ведомстве отмечают, что действующая норма федерального законодательства, по которой строительный контроль выполняет сам подрядчик, нередко приводит к конфликту интересов из-за аффилированности участников процесса.