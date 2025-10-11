Перевозчики потребовали от властей Польши решить ситуацию на границе с Беларусью

Польские перевозчики хотят, чтобы правительство решило ситуацию на границе с Беларусью, пишет БелТА.
С таким требованием Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD) обратилась к правительству страны. В ассоциации заявляют, что после тринадцати дней периода, когда Польшей была закрыта граница с Беларусью, польские перевозчики оказались «в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации». Решение о закрытии границы Варшавой было объявлено всего за два дня. А анализ экономических последствий и консультации с представителями международной транспортной отрасли предварительно даже не проводились.
— В результате сотни польских грузовиков оказались на белорусской стороне, не имея возможности вернуться домой, — сказано в сообщении.
После того, как погранпереход в «Козловичах» («Кукурыках» с польской стороны) открылся, там скопилась огромная очередь — более трех тысяч фур. Грузовики вынуждены простаивать свыше восьми суток, чтобы выехать из Беларуси в Польшу.
Польские перевозчики требуют, чтобы правительство перевело в пограпункт «Кукурыки» дополнительных сотрудников и призывают разработать решение, чтобы часть грузоперевозок была перенаправлена на другие пункты пропуска на границе.
— Ситуация угрожает не только текучести международных перевозок, но и безопасности людей и позициям польских компаний на восточных рынках, — подчеркнули в ассоциации.
Напомним, с 12 сентября по 25 сентября польские власти полностью закрывали границу с Беларусью. Здесь мы писали все, что было известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.
А когда ситуация разрешилась Сейм потребовал от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.
К слову, тогда президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.
