Перевозчики потребовали от властей Польши решить ситуацию на границе с Беларусью

С таким требованием Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD) обратилась к правительству страны. В ассоциации заявляют, что после тринадцати дней периода, когда Польшей была закрыта граница с Беларусью, польские перевозчики оказались «в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации». Решение о закрытии границы Варшавой было объявлено всего за два дня. А анализ экономических последствий и консультации с представителями международной транспортной отрасли предварительно даже не проводились.