Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перевозчики потребовали от властей Польши решить ситуацию на границе с Беларусью

Польские перевозчики требуют, чтобы власти разрешили кризис на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польские перевозчики хотят, чтобы правительство решило ситуацию на границе с Беларусью, пишет БелТА.

С таким требованием Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Польши (ZMPD) обратилась к правительству страны. В ассоциации заявляют, что после тринадцати дней периода, когда Польшей была закрыта граница с Беларусью, польские перевозчики оказались «в крайне сложной оперативной, финансовой и гуманитарной ситуации». Решение о закрытии границы Варшавой было объявлено всего за два дня. А анализ экономических последствий и консультации с представителями международной транспортной отрасли предварительно даже не проводились.

— В результате сотни польских грузовиков оказались на белорусской стороне, не имея возможности вернуться домой, — сказано в сообщении.

После того, как погранпереход в «Козловичах» («Кукурыках» с польской стороны) открылся, там скопилась огромная очередь — более трех тысяч фур. Грузовики вынуждены простаивать свыше восьми суток, чтобы выехать из Беларуси в Польшу.

Польские перевозчики требуют, чтобы правительство перевело в пограпункт «Кукурыки» дополнительных сотрудников и призывают разработать решение, чтобы часть грузоперевозок была перенаправлена на другие пункты пропуска на границе.

— Ситуация угрожает не только текучести международных перевозок, но и безопасности людей и позициям польских компаний на восточных рынках, — подчеркнули в ассоциации.

Напомним, с 12 сентября по 25 сентября польские власти полностью закрывали границу с Беларусью. Здесь мы писали все, что было известно о закрытии Польшей границы с Беларусью.

А когда ситуация разрешилась Сейм потребовал от Туска посчитать убытки Польши из-за закрытия границы с Беларусью.

К слову, тогда президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Польшу конем-скакуном из-за закрытия границы с Беларусью.

Тем временем МВД сообщило подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском: «Сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше