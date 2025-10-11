Кубань теряет звание «яблочного рая» России

Что касается площадей новых насаждений, то в текущем году в Краснодарском крае планируется заложить более 1000 гектаров садов. Это превысит показатель прошлого года, когда было высажено всего 920 гектаров, но все еще значительно ниже рекордного значения 2018 года в 2,4 тысячи гектаров.