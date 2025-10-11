Кубань теряет звание «яблочного рая» России

Краснодарский край по итогам текущего года демонстрирует значительное снижение урожайности плодовых культур. Согласно оперативным данным, валовой сбор яблок в регионе сократился на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Если в 2024 году аграрии собрали 525 тысяч тонн, то в текущем сезоне ожидается не более 450 тысяч тонн этой продукции, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Еще более существенное падение урожайности зафиксировано по косточковым культурам. Как сообщил РБК ТВ Юг (18+) генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, первоначальные прогнозы о сокращении сборов наполовину полностью подтвердились. На конец сентября было собрано всего 10 тысяч тонн косточковых плодов, что вдвое меньше обычных объемов.
В связи с участившимися климатическими аномалиями местные аграрии активно меняют подходы к ведению садоводства. Все больше хозяйств переходит на закладку интенсивных садов, которые обеспечивают прогнозируемую урожайность независимо от погодных условий. Несмотря на высокие первоначальные инвестиции, такая модель считается перспективной для региона.
Что касается площадей новых насаждений, то в текущем году в Краснодарском крае планируется заложить более 1000 гектаров садов. Это превысит показатель прошлого года, когда было высажено всего 920 гектаров, но все еще значительно ниже рекордного значения 2018 года в 2,4 тысячи гектаров.