Когда выберут название первой АЭС в Казахстане

Конкурс стартовал 25 сентября в мобильном приложении eGov Mobile.
Отмечается, что в течение двух недель, до 23:59 10 октября, казахстанцы направили более 27 тыс. предложений.
«Такая активность свидетельствует о высоком интересе граждан к развитию атомной энергетики и их готовности внести личный вклад в реализацию важного для страны проекта», — отметили в ведомстве.
В настоящее время начат процесс обработки поступивших предложений. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчет. Затем материалы будут рассмотрены членами Конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам будет определено лучшее название для первой АЭС Казахстана.
«В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии отмечают, что конкурс стал примером открытого взаимодействия государства и гражданского общества, а также проявлением высокой общественной активности. Итоговое название будущей станции будет объявлено по решению комиссии и станет символом нового этапа развития отечественной энергетики», — говорится в сообщении.