Когда выберут название первой АЭС в Казахстане

В настоящее время начат процесс обработки поступивших предложений. На первом этапе специалисты проведут анализ и систематизацию всех вариантов, после чего подготовят сводный отчет. Затем материалы будут рассмотрены членами Конкурсной комиссии. Завершающим этапом станет заседание комиссии, которое состоится в конце октября. По его итогам будет определено лучшее название для первой АЭС Казахстана.