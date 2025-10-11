В Самаре в октябре возобновят строительство ЖК «Космолет»

В самарском минстрое обсудили судьбу долгостроя «Космолет» на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. В мероприятии приняли участие министр строительства Александр Фомин, дольщики, а также представители застройщика.
Министр заявил, что строительство возобновится в октябре этого года.
До конца месяца — выход на площадку. Мы вместе с инициативной группой приедем на объект и проверим: подкреплены ли слова застройщика реальными действиями.
Застройщика также обязали предоставить четкий график завершения строительства. ЖК требуют ввести в эксплуатацию до конца следующего года.
Напомним, ЖК должны были достроить еще в 2022 году, однако работы заморозили. В 2023 году работы возобновили. Завершить их обещали в 2024 году, но дольщики так и не дождались жилья. Недавно застройщика признали виновным в махинациях.