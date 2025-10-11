Ричмонд
В Перми до конца 2026 года расселят более 11 тысяч квадратов аварийного жилья

На эти цели будет выделено больше миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Перми до конца 2026 года планируют расселить более 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели будет выделено свыше 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Согласно плану, в 2025 году новое жилье получат более 100 человек из аварийных домов площадью около 2 тысяч квадратных метров. В 2026 году переселят уже более 500 человек из помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров.

Ранее в городе уже успешно реализовывалась программа по расселению аварийного жилья: с 2019 по 2024 год новое жилье или компенсацию получили около 12 тысяч человек, было расселено более 166 тысяч квадратных метров жилплощади.