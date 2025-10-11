В Перми до конца 2026 года расселят более 11 тысяч квадратов аварийного жилья

Перми до конца 2026 года планируют расселить более 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели будет выделено свыше 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Согласно плану, в 2025 году новое жилье получат более 100 человек из аварийных домов площадью около 2 тысяч квадратных метров. В 2026 году переселят уже более 500 человек из помещений общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров.
Ранее в городе уже успешно реализовывалась программа по расселению аварийного жилья: с 2019 по 2024 год новое жилье или компенсацию получили около 12 тысяч человек, было расселено более 166 тысяч квадратных метров жилплощади.