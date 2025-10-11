Паслер анонсировал создание первого на Урале бизнес-парка light industrial

Добавим, по итогам первых шести месяцев текущего года численность работающих в сфере МСП достигла 986 тысяч человек. Это больше, чем в начале 2025 года, на 41 тысячу. В настоящее время более 45% трудоспособных свердловчан заняты в среднем и малом бизнесе.