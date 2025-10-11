Паслер анонсировал создание первого на Урале бизнес-парка light industrial

В Екатеринбурге планируется открытие первого на Среднем Урале бизнес-парка, в котором предприниматели смогут объединить производственные мощности и торговые точки. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своих социальных сетях, что первая часть комплекса с торговыми площадями и офисами уже функционирует, а завершение строительства производственной зоны запланировано на 2028 год.
По словам Паслера, на этих площадях можно будет разместить, например, швейные производства или цеха по сборке компонентов для различного оборудования.
«Проект строительства и инвестиционного сопровождения второй очереди бизнес-парка “Черепанов” реализует компания “Корпорация Маяк” в рамках подписанного соглашения с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области», — написал Денис Паслер в своих соцсетях.
Современный комплекс, занимающий территорию свыше 18,8 тысяч квадратных метров, разместится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Этот тип производственно-складских помещений идеально подходит для малых и средних предприятий, позволяя им находиться на небольших площадях в городской черте и оптимизировать рабочие процессы, объединяя производство и административные функции в одном пространстве.
Общий объем инвестиций в проект превысит 1,13 миллиарда рублей. Ожидается, что реализация обеих очередей бизнес-парка создаст более 200 новых рабочих мест.
Глава региона подчеркнул, что в области ведется планомерная работа по совершенствованию механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», ранее инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Добавим, по итогам первых шести месяцев текущего года численность работающих в сфере МСП достигла 986 тысяч человек. Это больше, чем в начале 2025 года, на 41 тысячу. В настоящее время более 45% трудоспособных свердловчан заняты в среднем и малом бизнесе.