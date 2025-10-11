Красноярские студенты ознакомились с работой более 70 предприятий

Известно, что рабочие специальности стали популярными у красноярцев. Также выяснилось, где в регионе платят больше 300 тысяч. В Красноярском крае нашли работу 115 соотечественников, приехавших из других стран, также прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», отмечен рост безработицы, хотя незадолго до того показатель фиксировался на рекордно низком уровне. Ситуацию с работой в Красноярском крае комментировал и губернатор Михаил Котюков.