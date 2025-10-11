Красноярские студенты ознакомились с работой более 70 предприятий

«Предприятия, участвующие в акции, заявили порядка 1,5 тысячи вакансий для специалистов без опыта. Молодым людям предлагают варианты стажировки или постоянной занятости. Им также дают возможность войти в кадровый резерв компаний. Благодаря профтурам студенты и выпускники могут оценить условия труда, ознакомиться с системой управления персоналом, программами наставничества, поддержки молодых специалистов, развития корпоративной культуры», — прокомментировал глава регионального агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.
Акция «Новые рубежи» организована краевой службы занятости. В рамках нее учащихся знакомят с работодателями и дают навыки эффективного поведения на рынке труда.
Визиты включают беседы с опытными работниками, консультации с представителями кадровых служб, ярмарки вакансий, мастер-классы и тренинги по самопрезентации.
Известно, что рабочие специальности стали популярными у красноярцев. Также выяснилось, где в регионе платят больше 300 тысяч. В Красноярском крае нашли работу 115 соотечественников, приехавших из других стран, также прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», отмечен рост безработицы, хотя незадолго до того показатель фиксировался на рекордно низком уровне. Ситуацию с работой в Красноярском крае комментировал и губернатор Михаил Котюков.