Беспрозванных о программе «Восток Инвест»: готовить документы нужно учить

Программа «Восток» действовала в регионе до 2022 года. По ней предприниматели получали целевые льготные займы размером до 50 млн рублей на семь лет. Для сельхозпредприятий этот срок был дольше на три года. Ставка по программе составляла 1%. В марте 2025 года областные власти перезапустили программу, добавив к названию слово «инвест». В мае на её реализацию в бюджете было предусмотрено 470 млн рублей. В июле эту сумму увеличили до 800 млн. Приём заявок на участие в программе начался 18 августа. Итоги подвели в октябре. Всего было одобрено десять проектов в шести муниципалитетах с суммой льготного финансирования порядка 700 млн рублей. Максимальный размер займа в 100 млн рублей получили пять проектов. По словам губернатора, это буквально «спасло» многие из них.